У РПЦ обурилися новим дизайном банкноти 1000 рублів

Нова банкнота 1000 рублів, введена в Росії з 16 жовтня, викликала обурення в окремих представників Російської православної церкви.

Зокрема, священник РПЦ Павло Островський, який має близько двохсот тисяч підписників на своїй телеграм-сторінці, обурився приниженням, як йому здалося, православних релігійних споруд і випинанням мусульманських.

"На новій купюрі в 1000 зображаєте мінарет із півмісяцем, а купол православного храму без хреста. Не грайте з вогнем", - заявив Островський, коментуючи новий дизайн купюр.

При цьому, як випливає з повідомлень російських ЗМІ, на банкноті зображено будівлю колишньої церкви, яка нині не є релігійним об'єктом.

Реклама:

Так, з 16 жовтня банк Росії ввів в обіг модернізовану банкноту номіналом 1000 рублів. Банкнота присвячена Нижньому Новгороду і Приволзькому федеральному округу. Основне зображення лицьового боку - Микільська вежа Нижегородського Кремля, на зворотному боці зображено Музей історії державності татарського народу та Республіки Татарстан у Казані, вежа Сююмбіке на території Казанського Кремля, Музей археології та етнографії в Уфі.

Крім того, у РФ ввели в обіг нову п'ятитисячну банкноту, присвячену Єкатеринбургу та Уральському федеральному округу. Основне зображення лицьового боку - стела "Європа-Азія", на зворотному боці представлено пам'ятник "Сказ об Урале" у Челябінську, стела "66-паралель" (Полярне коло) у Салехарді.

Раніше тисячерублева банкнота була присвячена Ярославлю, а п'ятитисячорублева - Хабаровську.

Реклама: