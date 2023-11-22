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Украинцы смогут продать замороженные российские и белорусские рубли до конца 2024 года

Среда, 22 ноября 2023, 17:05 - Игорь Пилипив
 
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Украинцы смогут до конца 2024 года единоразово продать белорусские и российские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах через нероссийские и неподсанкционные банки.

Об этом говорится в поправке №62 к закону о совершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг №9422, за который проголосовали 242 народных депутата, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что во время заседания Верховной Рады 22 ноября, депутаты поддержали соответствующую правку, которая позволяет до 31 декабря 2024 года единовременно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах, которые были заморожены с началом полномасштабной агрессии, через нероссийские и неподсанкционные банки.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, при публикации закона ко второму чтению проведены консультации с НБУ. 

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"Правка касается украинских налогоплательщиков, которые имеют счета в рублях, заблокированные. Мы позволяем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов", - пояснил Мотовиловец.

Экономическая правда.

рубль Рада НБУ
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