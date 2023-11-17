Meta запустила два редактори для Facebook та Instagram на основі ШІ

Материнська компанія Facebook та Instagram Meta Platforms запустила дві нові функції на основі штучного інтелекту для редагування відео та зображень.

Про це повідомляється в пресрелізі Meta.

Нові можливості редагування зображень, засновані виключно на текстових інструкціях і методі перетворення тексту у відео на основі моделей дифузії.

Перший інструмент Emu Video перетворює текст у відеоролики з більш високою роздільною здатністю. Інший Emu Edit дозволяє користувачам легко змінювати або редагувати відео за допомогою текстових підказок.

Реклама:

Зазначається, що Emu Edit здатний виконувати редагування у вільній формі за допомогою інструкцій, що охоплюють як локальне та глобальне редагування, видалення та додавання фону, перетворення кольору та геометрії, виявлення та сегментація та багато іншого.

Emu лежить в основі технології генеративного штучного інтелекту та деяких інструментів редагування зображень штучного інтелекту для Instagram, які дозволяють зробити фотографію та змінити її візуальний стиль чи тло.

Нагадуємо:

Реклама:

Материнська компанія Facebook, Meta, забороняє політичним рекламодавцям використовувати свої нові рекламні продукти на основі штучного інтелекту, щоб запобігти поширенню дезінформації.

Соцмережа Instagram розробляє функцію "друга зі штучним інтелектом", якого можуть налаштувати користувачі, щоб потім спілкуватися з ним.