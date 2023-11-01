unsplash

Соцмережа Instagram розробляє функцію "друга зі штучним інтелектом", якого можуть налаштувати користувачі, щоб потім спілкуватися з ним.

Про це пише Tech Crunch.

Користувачі отримають змогу спілкуватися зі штучним інтелектом, щоб відповідати на запитання, обговорювати будь-які виклики, обдумувати ідеї тощо.

Також користувачі соцмережі зможуть вибрати стать і вік чат-бота, етнічну приналежність і особистість свого ШІ. Наприклад, "друг зі ШІ" може бути стриманим чи ентузіастом, креативним, прагматичним тощо.

Реклама:

Щоб додатково налаштувати "друга", можна вибрати його інтереси, які впливатимуть на характер його розмов.

Також для віртуального друга можна обрати аватар та ім’я.

Після налаштувань можна буде перейти до самого чату і почати спілкування з новим "другом".

Реклама:

Наразі ця функція ще в розробці, тому недоступна для всіх охочих, а ще її можуть змінити у процесі впровадження в соцмережу.

Нагадаємо:

Материнська компанія Meta тестує у соцмережі Instagram стрічку, в якій відображаються повідомлення лише від людей, які платять за Meta Verified.

Крім цього, компанія Meta Platforms оголосила, що запропонує користувачам в Європі підписки на використання Facebook та Instagram без реклами, щоб відповідати вимогам ЄС.







