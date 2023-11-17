Meta запустила два редактора для Facebook и Instagram на основе ИИ

Материнская компания Facebook и Instagram Meta Platforms запустила две новые функции на основе искусственного интеллекта для редактирования видео и изображений.

Об этом сообщается в прессрелизе Meta.

Новые возможности редактирования изображений основаны исключительно на текстовых инструкциях и методе преобразования текста в видео на основе моделей диффузии.

Первый инструмент Emu Video превращает текст в видеоролики с более высоким разрешением. Другая Emu Edit позволяет пользователям легко изменять или редактировать видео с помощью текстовых подсказок.

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Emu Edit способен выполнять редактирование в свободной форме с помощью инструкций, охватывающих как локальное и глобальное редактирование, удаление и добавление фона, преобразование цвета и геометрии, обнаружение и сегментация и многое другое.

Emu лежит в основе технологии генеративного искусственного интеллекта и некоторых инструментов редактирования изображений искусственного интеллекта для Instagram, позволяющих сделать фотографию и изменить ее визуальный стиль или фон.

Напоминаем:

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Материнская компания Facebook, Meta, запрещает политическим рекламодателям использовать свои новые рекламные продукты на основе искусственного интеллекта, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

Соцсеть Instagram разрабатывает функцию "вторая с искусственным интеллектом", которую могут настроить пользователи, чтобы потом общаться с ним.