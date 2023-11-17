Кінець епохи нотаріальних написів: зловживання у цій сфері щодо стягнення боргів практично припинилися

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Станом на листопад 2023 року кількість нотаріальних написів, на підставі яких в Україні відкривалися виконавчі провадження щодо стягнення боргів, без повідомлення боржників та з іншими процедурними порушеннями, скоротилася майже у 600 разів.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот на підставі даних Єдиного реєстру боржників.

Станом на листопад 2023 року було відкрито лише 764 виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів. Це майже у 600 разів менше, аніж у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни.

"Від початку повномасштабного вторгнення кількість стягнень боргів за допомогою такого інструменту почала падати, майже зійшовши нанівець у 2023 році. Перш за все, це пов'язано із забороною вчиняти нотаріальні написи від березня 2022 року. Єдиним виключенням стали кредитні угоди, посвідчені нотаріально, - йдеться в повідомленні.

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Це найнижча кількість подібних справ за останні п'ять років.

"У зв'язку з цілим переліком змін, внесених у законодавство щодо нотаріальних написів на від початку повномасштабного вторгнення, боржники стали більш захищеними, а популярність інструменту стягнення зійшла нанівець", - зазначає Опендатабот.

До змін у законодавстві частими випадками були зловживання зі сторони стягувачів, коли виконавчі написи вчинялись на підставі спірних договорів, без повідомлення боржників та з іншими процедурними порушеннями. У таких випадках боржники могли дізнатись про нотаріальний напис вже на етапі, коли банк блокував рахунки.

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Відкриття виконавчих проваджень на підставі таких написів стало масовою проблемою для боржників, а кількість примусових стягнень росла. Так, у 2018 році було відкрито 64,8 тисячі проваджень про стягнення боргів на підставі нотаріальних написів. Того року кількість таких справ складала лише 2,5% від загальної кількості виконавчих проваджень.

Пік подібних стягнень припав на 2021 рік, коли було відкрито рекордну кількість проваджень за написами нотаріусів — 447 389. Це близько 12% від загальної кількості виконавчих проваджень через борги того року.

Вже у липні 2022 було введено заборону загалом відкривати провадження на підставі нотаріальних написів. Тим не менш, за 7 місяців минулого року було зафіксовано 129 744 таких справ. Це 11% від загальної кількості виконавчих проваджень через борги за весь 2022 рік.

У квітні 2023 можливість примусових стягнень боргів на підставі нотаріальних написів знову повернули — лише для випадків з посвідченими нотаріально кредитними договорами.

Проте це не стало приводом для сплеску кількості виконавчих проваджень. Наразі інструмент подібних стягнень втрачає свою актуальність, але все ж продовжує працювати у більш захищеному форматі для боржників та регульованому зі сторони законодавства.