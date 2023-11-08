Російський бізнес і громадяни влізли в історично рекордні борги перед банками

Загальний обсяг виданих росіянам і бізнесу кредитів за дев'ять місяців 2023 року вперше сягнув позначки в 101,2 трлн рублів.

Це випливає з даних Центробанку, повідомляють російські ЗМІ.

Тільки з початку року запозичення зросли на 19%.

Основна частина заборгованості припадає на бізнес - 70,5 трлн руб. Своєю чергою позики населенню становили 30,7 трлн. Більше половини цієї суми припадає на іпотеку - 17,1 трлн.

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При цьому в роздрібному кредитуванні вже помітні ознаки перегріву: підвищення заборгованості за позиками значно випереджає збільшення доходів населення, що веде до зростання боргового навантаження.

Особливо тривожною ситуація виглядає на іпотечному ринку: станом на 1 жовтня приріст іпотеки за 12 місяців перевищив 32%. При цьому номінальні середньодушові доходи населення збільшилися за підсумками другого кварталу 2023-го на 8,2% рік до року.

Обсяг незабезпечених споживчих кредитів за підсумками вересня також зріс сильніше, ніж доходи росіян - на 15% рік до року.

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Нагадуємо:

27 жовтня Центробанк Росії вчетверте поспіль за два місяці підняв ключову ставку відразу на 200 базисних пунктів - до 15% річних.

Також Центробанк продовжує посилювати заходи, що стримують кредитування.

Так, з 1 вересня для банків збільшено макропруденційні надбавки за незабезпеченими кредитами. А з 1 жовтня - встановлено "загороджувальні" надбавки для іпотеки з початковим внеском до 10%.