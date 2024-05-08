На Prozorro вперше продають Bitcoin: стартова ціна нижча за ринкову
Середа, 8 травня 2024, 15:00 -
На Prozorro продажі виставили 0,1 біткойна, вперше в історії сайту. Аукціон відбудеться 14 травня, стартова ціна лоту становить 188 тис грн.
Про це відомо із сторінки лота на сайті Prozorro продажі.
Продавець пропонує купити 0,146 біткойна, що коштує приблизно 350 - 400 тис грн за ринковою вартістю.
Стартова ціна лота становить 188 тис грн.
Реклама:
Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, що підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо невикористання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Початок аукціону запланований на 14 травня.
Нагадаємо:
Реклама:
Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.
Економічна правда
Реклама: