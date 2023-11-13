Google веде перемовини про інвестиції в стартап Character.AI - Reuters

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Компанія Alphabet Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап штучного інтелекту Character.AI, який шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Згідно з третім джерелом, інвестиції, які можуть бути структуровані як конвертовані банкноти, поглиблять існуюче партнерство Character.AI із Google, у якому він використовує хмарні сервіси Google і модулі обробки тензорів (TPU) для навчання моделей.

Заснований колишніми співробітниками Google Ноамом Шазіром і Даніелем Де Фрейтасом, Character.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.

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Він безкоштовний у використанні, але пропонує модель підписки, яка стягує 9,99 доларів на місяць для користувачів, які хочуть пропустити віртуальну чергу, щоб отримати доступ до чат-бота.

Раніше компанія заявляла, що її веб-сайт залучив 100 мільйонів відвідувань на місяць за перші шість місяців після запуску.

За словами джерел, Character.AI також веде переговори про залучення акціонерного капіталу від інвесторів венчурного капіталу, які можуть оцінити компанію в понад 5 мільярдів доларів. У березні вона залучила 150 мільйонів доларів під час раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца за оцінкою в 1 мільярд доларів.

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Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися, розповіли джерела, які побажали залишитися анонімними.

Google інвестує в стартапи зі штучним інтелектом, у тому числі 2 мільярди доларів для виробника моделей Anthropic у формі конвертованих банкнот, на додаток до своїх попередніх інвестицій у капітал. Anthropic використовує хмарні сервіси Google, а також свою останню версію TPU.

Економічна правда