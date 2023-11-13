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Dongfeng Motor запускає бренд автомобілів на основі штучного інтелекту

Понеділок, 13 листопада 2023, 13:39 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Китайський автовиробник Dongfeng Motor Group запустив бренд "розумних" автомобілів, що використовують технології штучного інтелекту.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Новий бренд, що отримав назву Sharing Intelligence (Yue Xiang Zhi Neng), пропонуватиме у своїх автомобілях функції інтелектуального керування транспортним засобом і "розумного" водіння, засновані на власних технологічних розробках компанії.

Автомобілі нового бренду також матимуть "розумні" кабіни з можливістю інтеграції з хмарними сервісами, мобільними пристроями та "розумними" будинками.

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Крім того, Dongfeng створив окремий бренд для випуску автомобілів на нових джерелах енергії (NEV), поставивши для нього мету випустити понад 10 моделей автомобілів за три роки.

Загалом Dongfeng ставить собі за мету продавати понад 1 млн автомобілів на NEV до 2025 року.

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Економічна правда

штучний інтелект авто Китай
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