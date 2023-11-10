Хакери, пов'язані з РФ, взяли на себе відповідальність за збої у ChatGPT

bloomberg

Компанія-розробник чат-боту ChatGPT на основі штучного інтелекту, підтвердила, що причиною збоїв у роботі ChatGPT стала DDoS-атака. Відповідальність за атаку вже взяли на себе повʼязані з РФ хакери Anonymous Sudan.

Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що ChatGPT зазнавав спорадичних збоїв протягом останніх 24 годин.

"Користувачі, які намагалися отримати доступ до сервісу, отримували повідомлення про те, що "ChatGPT зараз перевантажений", а інші користувачі, включаючи TechCrunch, не змогли увійти в сервіс", - пише видання.

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Спочатку керівник OpenAI Сем Альтман пояснив ці проблеми підвищеним інтересом до нових функцій платформи, які презентували на першій конференції для розробників 6 листопада, яка "набагато перевершила наші очікування".

OpenAI хгодом заявила, що проблема була вирішена приблизно о 13:00 за тихоокеанським часом 8 листопада.

Однак відтоді компанія оновила свою сторінку звітів про проблеми, заявивши, що продовжує спостерігати "періодичні збої" в роботі ChatGPT і його API, який дозволяє розробникам інтегрувати модель ChatGPT в свої власні додатки.

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В останньому оновленні компанія повідомила, що перебої в роботі "пов'язані з аномальною структурою трафіку, що відображає DDoS-атаку". DDoS-атаки зазвичай полягають у спробі перевантажити онлайн-сервіс, засипаючи його більшою кількістю запитів, ніж він може обробити, пояснює TechCrunch.

OpenAI не надала жодної додаткової інформації про атаку і не відразу відповіла на запитання TechCrunch.

Водночас у серії постів у Telegram група хакактивістів Anonymous Sudan взяла на себе відповідальність за ймовірну атаку. "Незважаючи на назву, дослідники безпеки вважають, що ця група пов'язана з Росією", - підкреслює видання.

За словами Bloomberg, Anonymous Sudan заявила, що націлилася на компанію OpenAI через її підтримку Ізраїлю.

Група пояснила у Telegram, що вона обрала своєю мішенню стартап OpenAI, який підтримується корпорацією Microsoft, тому що той вивчав інвестиційні можливості в Ізраїлі.

Водночас OpenAI не назвала джерело ймовірної атаки, а у Bloomberg не змогли самостійно перевірити заяви Anonymous Sudan. Представник OpenAI не відразу відповів на запит агентства про коментар.

Цього року Anonymous Sudan провів кампанію гучних DDoS-атак. У червні вони вивели з ладу деякі сервіси Microsoft, включаючи Outlook, Teams і OneDrive. Атаки також були спрямовані на НАТО та Європейський інвестиційний банк, а також на медіа-організації, авіакомпанії та енергетичні компанії.

Ще до початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом у жовтні, Anonymous Sudan заявив, що стоїть за серією атак на ізраїльські організації. Її пов'язують з DDoS-атаками на ізраїльські новинні організації, урядові та військові установи, університети, банки, телекомунікаційні провайдери, технологічні компанії та системи попередження про ракетні обстріли.

Група позиціонує себе як "хактивістське" угруповання, яка здійснює атаки з Африки "від імені пригноблених мусульман по всьому світу". Однак провідні дослідники кібербезпеки вважають, що вона пов'язана з Росією, і кажуть, що її цілі послідовно відповідають геополітичним пріоритетам Кремля.

Нагадаємо:

Компанія OpenAI провела свою першу конференцію OpenAI DevDay, де представила GPT-4 Turbo, кастомні GPT та відкриття GPT Store.

Економічна правда