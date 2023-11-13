В OpenAI планируют привлечь дополнительные средства от Microsoft для создания "суперинтеллекта"

Bloomberg

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT - OpenAI - планирует заручиться дальнейшей финансовой поддержкой от своего крупнейшего инвестора Microsoft на создание универсального искусственного интеллекта (AGI).

Об этом заявил руководитель OpenAI Сэм Альтман в интервью Financial Times.

По словам FT, Альтман продвигается вперед в своем видении создания универсального искусственного интеллекта (AGI - программы с интеллектом на уровне человеческого).

Альтман рассказал, что партнерство его компании с Microsoft "проходит очень хорошо", и что он ожидает "со временем привлечь гораздо больше средств" от технологического гиганта среди других инвесторов, чтобы не отставать от расходов на создание более сложных моделей ИИ.

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Ранее в этом году Microsoft инвестировала 10 млрд долл в OpenAI в рамках "многолетнего" соглашения, говорят источники издания. Компанию OpenAI при этом оценили в 29 млрд долл.

Отвечая на вопрос, будет ли Microsoft продолжать инвестировать дальше, Альтман сказал: "Я надеюсь на это". Он добавил: "Впереди еще долгий путь и много вычислений, которые нужно построить между нами и AGI ... затраты на обучение просто огромны".

Альтман добавил, что "рост доходов в этом году был хорошим", не предоставив финансовых деталей, и что компания остается убыточной из-за расходов на обучение. Но он сказал, что партнерство с Microsoft гарантирует, что "мы оба будем зарабатывать деньги на успехе друг друга, и все будут счастливы".

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Последним признаком того, что OpenAI намерена построить бизнес-модель на базе ChatGPT, является то, что на мероприятии 6 ноября, компания анонсировала набор новых инструментов и обновление существующей модели GPT-4 для разработчиков и компаний, добавляет FT.

Альтман также рассказал, что OpenAI работает над созданием более автономных агентов, которые могут выполнять задачи и действия, такие как написание кода, осуществление платежей, отправка электронных писем или подача претензий.

"Мы сделаем этих агентов все более и более мощными... и отсюда действия будут становиться все более сложными", - добавил он.

Руководитель OpenAI также добавил, что компания работает над следующим поколением своей модели искусственного интеллекта GPT-5, не указав при этом сроки ее запуска. По его словам, для обучения понадобится больше данных, которые будут получены из сочетания общедоступных наборов данных в интернете и частных данных компаний.

Напомним:

Компания OpenAI провела свою первую конференцию OpenAI DevDay, где представила GPT-4 Turbo, кастомные GPT и открытие GPT Store.

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Экономическая правда