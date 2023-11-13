Данського виробника мінвати Rockwool внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Rockwool

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідного данського виробника продукції на основі кам’яної вати Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Нацагентство зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанія принципово вирішила залишитися на ринку держави-агресора. Через посередників продукція компанії продається російським державним підприємствам, зокрема, на замовлення Міноборони РФ.

Продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту. Інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки.

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Після анексії Криму Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі. Виявлено щонайменше 52 контракти на понад 329 млн руб між дистриб’юторами ROCKWOOL та Міністерством оборони росії.

У рф Rockwool працює з 1995 року та володіє чотирма заводами, утримує в рф 1200 робочих місць, що складає близько 10% від співробітників компанії.

В росії Rockwool представлена 4 компаніями, які офіційно компанії не здійснюють прямих постачань власної продукції за держконтрактами рф, але у 2023 році таке постачання їх продукції здійснювалося іншими підприємствами-посередниками. Серед споживачів продукції Rockwool можна побачити:

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ФДУП "Центр финансового и правового обеспечения" Управления Делами Президента российской федерации;

АТ "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", що знаходиться під санкціями США з червня 2023 року;

Федеральна бюджетна установа "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел российской федерации";

Федеральна казенна установа "Войсковая часть 52581";

АТ "КрымХлеб".

У квітні 2022 року, компанія Rockwool оголосила про продовження своєї роботи у РФ.

Економічна правда