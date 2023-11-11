UkraineInvest допомагає реалізувати інвестпроєкт Terwin на понад 500 мільйонів

UkraineInvest супроводжує новий інвестиційний проєкт Terwin з побудови логістичних хабів на суму близько 500 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба UkraineInvest.

Відповідний меморандум про подальше супроводження підписали СЕО UkraineInvest Сергій Цівкач та засновник Terwin Руслан Шостак.

Зазначається, що Terwin запускає інвестиційний проєкт з побудови логістичних хабів на 1 млн кв. м. в чотирьох областях України.

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"Обсяг інвестицій становитиме понад 500 млн доларів. Це інноваційний проєкт із відновлюваними джерелами енергії, повним циклом переробки та утилізації відходів, комплексною інфраструктурою, що має можливість подальшого розширення до 1 млрд доларів", – йдеться в повідомленні.

За словами засновника Terwin, у Київській області не вистачає 500 тис кв. м. складських приміщень та ще 500 тис кв. м. по всій Україні.

"Виходячи з цього ми розпочали будівництво Логістичного хабу, який включає чотири комплекси у чотирьох областях України (Одеська, Львівська, Дніпропетровська, Київська). Вже розпочато будівництво першої черги в Одеській області", – зазначив Шостак.

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UkraineInvest надаватиме інформаційну, консультаційну та організаційну підтримку в процесі підготовки та реалізації їхніх проєктів. А також сприятиме ефективній взаємодії інвесторів та органів державної влади.

Нагадаємо:

Обсяг капітальних інвестицій в Україні 2022 року скоротився на 39,2% і становив 409,7 мільярда гривень.