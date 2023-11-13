Китайський YMTC подав позов до суду проти Micron через порушення патентів

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Китайський виробник мікросхем Yangtze Memory Technologies (YMTC) подав позов проти американського конкурента Micron Technology, стверджуючи про порушення восьми його патентів.

Про це пише Reuters.

YMTC подав позов проти Micron і підрозділу Micron Consumer Products Group в Окружний суд США Північного округу Каліфорнії.

Згідно з позовом, Micron звернулася до запатентованої технології YMTC, щоб відбити конкуренцію з боку YMTC і отримати та захистити частку ринку. У ньому сказано, що Micron не платить належну частку за використання запатентованих винаходів.

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Micron виробляє мікросхеми DRAM і мікросхеми флеш-пам'яті NAND і конкурує з південнокорейськими Samsung Electronics і SK Hynix, а також з японською Kioxia, підрозділом Toshiba. YMTC є набагато меншим конкурентом, якому минулого року США заборонили купувати деякі американські компоненти.

"В останні роки США посилили обмеження на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю з міркувань безпеки. У травні Китай заявив, що продукти Micron не пройшли перевірку безпеки мережі та заборонили купувати їх операторам ключової інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Додається, що у 2018 році Micron була втягнута в суперечку за участю китайського державного виробника мікросхем Fujian Jinhua, якого звинувачували у крадіжці комерційної таємниці, але вона заперечувала це. Пізніше того ж року її основні продукти були тимчасово заборонені на продаж у Китаї.

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Китай колись був найбільшим ринком Micron, генеруючи половину її доходу в 20 мільярдів доларів у 2017 фінансовому році. Ця частка скоротилася до 16% у 2022 році, коли компанія закрила операції з DRAM у Шанхаї.

Економічна правда.