Rockwool

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущего датского производителя продукции на основе каменной ваты Rockwool в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нацагентство отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину компания принципиально решила остаться на рынке государства-агрессора. Через посредников продукция компании продается российским государственным предприятиям, в частности по заказу Минобороны РФ.

Продукция Rockwool использовалась при строительстве и ремонте кораблей ВМФ России: Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота, Северного флота в Мурманске, а также Тихоокеанского флота. Информация о таких контрактах доступна с 2014 по 2021 годы.

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После аннексии Крыма Rockwool поставила изоляционные материалы по меньшей мере для 31 корабля и подлодок российского флота, включая крейсеры, эсминцы, атомные подлодки, фрегаты, десантные корабли, тральщики и разведывательные корабли. Выявлено по меньшей мере 52 контракта более чем на 329 млн руб между дистрибьюторами ROCKWOOL и Министерством обороны России.

В России Rockwool работает с 1995 года и владеет четырьмя заводами, содержит в России 1200 рабочих мест, что составляет около 10% от сотрудников компании.

В России Rockwool представлена 4 компаниями, которые официально компании не осуществляют прямых поставок собственной продукции по госконтрактам России, но в 2023 году такая поставка их продукции осуществлялась другими предприятиями-посредниками. Среди потребителей продукции Rockwool можно увидеть:

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ФГУП "Центр денежного и правового обеспечения" Управления Делами Президента русской федерации;

АО "Центр Эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", находящееся под санкциями США с июня 2023 года;

Федеральное бюджетное учреждение "Главный Центр Административно-хозяйственного обеспечения министерства внутренних дел Российской Федерации";

Федеральное казенное учреждение "Войсковая часть 52581";

АО "КрымХлеб".

В апреле 2022 года компания Rockwool объявила о продолжении своей работы в РФ.

Экономическая правда