Маск анонсував запуск нових премім-підписок у соцмережі X

Reuters

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це пише Reuters.

"Один з них буде дешевшим з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший - дорожчим, але без реклами", - написав Маск.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. Реклама: October 20, 2023

Маск не надав більш детальної інформації про плани щодо підписки.

Раніше цього тижня компанія в тестовому режимі почала стягувати з нових користувачів по 1 долару в Новій Зеландії та на Філіппінах за платну підписку "Не бот".

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Нові користувачі, які відмовилися від підписки, зможуть здійснювати "лише читання", а саме: читати пости, дивитися відео та відстежувати акаунти, йдеться на сайті компанії.

Метод підписки "Не бот" має на меті зменшити кількість спаму, маніпуляцій з платформою та активність ботів, заявив Маск.

Нагадаємо:

Соцмережа X (раніше відома як Twitter) оголосила, що протестує нову модель підписки, згідно з якою буде стягувати 1 долар на рік за базові функції.

Економічна правда