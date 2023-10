Маск анонсував запуск нових премім-підписок у соцмережі X

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що платформа незабаром запустить два нові рівні преміум-підписки.

Про це пише Reuters.

"Один з них буде дешевшим з усіма функціями, але без скорочення реклами, а інший - дорожчим, але без реклами", - написав Маск.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

