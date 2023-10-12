Х після попереджень ЄС видалила сотні облікових записів, які поширювали фейки про напад на Ізраїль

Платформа соціальних медіа X (раніше Twitter) видалила сотні облікових записів, афілійованих з терористичним угрупуванням ХАМАС, і вжила заходів для видалення або позначення десятків тисяч вмісту після нападу бойовиків на Ізраїль.

Про це заявила виконавчий директор X Лінда Яккаріно, повідомляє Reuters.

Цей крок став відповіддю на 24-годинний ультиматум єврокомісара Тьєррі Бретона до Ілона Маска щодо боротьби з поширенням дезінформації на його платформі обміну повідомленнями X після нападу ХАМАС, щоб відповідати новим правилам ЄС щодо онлайн-контенту.

Бретон, який сказав, що має ознаки того, що X використовувався для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС, сказав, що його команда проаналізує відповідь Яккаріно та вирішить подальші кроки.

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Нещодавно прийнятий ЄС Закон про цифрові послуги вимагає від великих онлайн-платформ, у тому числі X і Meta (META.O) Facebook, робити більше для видалення незаконного вмісту та вживати заходів для усунення ризиків для громадської безпеки та громадянського дискурсу.

За словами Яккаріно, X перерозподілив ресурси та переорієнтував внутрішні команди на вирішення ситуації. Вона додала, що компанія зібрала керівну групу для оцінки ситуації незабаром після нападу.

"Ми хочемо ще раз підкреслити, що ми вітаємо подальшу співпрацю з вами та вашою командою, включаючи зустріч для вирішення будь-яких конкретних питань, і з нетерпінням чекаємо подальших подробиць, на які ми зможемо відповісти", — заявила Яккаріно в листі Бретону, опублікованому на X.

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У листі зазначається, що X відповів на понад 80 запитів на видалення, отриманих в ЄС, протягом необхідного терміну та не отримав жодних повідомлень від Європолу щодо незаконного вмісту на платформі.

Бретон зробив подібне попередження Meta в середу, надавши компанії 24 години, щоб повідомити його про заходи, вжиті для протидії поширенню дезінформації на її платформах після атаки на Ізраїль.

Нагадуємо:

У Єврокомісії звернулись до технологічних компаній щодо видалення дезінформації про війну в Ізраїлі зі своїх платформ.