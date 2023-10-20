Маск анонсировал запуск новых премиум-подписок в соцсети X

reuters

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что платформа вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.

Об этом пишет Reuters.

"Один из них будет дешевле со всеми функциями, но без сокращения рекламы, а другой - дороже, но без рекламы", - написал Маск.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. Реклама: October 20, 2023

Маск не предоставил более подробной информации о планах относительно подписки.

Ранее на этой неделе компания в тестовом режиме начала взимать с новых пользователей по 1 доллару в Новой Зеландии и на Филиппинах за платную подписку "Не бот".

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Новые пользователи, которые отказались от подписки, смогут осуществлять "только чтение", а именно: читать посты, смотреть видео и отслеживать аккаунты, говорится на сайте компании.

Метод подписки "Не бот" имеет целью уменьшить количество спама, манипуляций с платформой и активность ботов, заявил Маск.

Напомним:

Соцсеть X (ранее известная как Twitter) объявила, что протестирует новую модель подписки, согласно которой будет взимать 1 доллар в год за базовые функции.

Экономическая правда