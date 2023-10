Маск анонсировал запуск новых премиум-подписок в соцсети X

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что платформа вскоре запустит два новых уровня премиум-подписки.

Об этом пишет Reuters.

"Один из них будет дешевле со всеми функциями, но без сокращения рекламы, а другой - дороже, но без рекламы", - написал Маск.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

Реклама: