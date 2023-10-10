Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ - FT

Саудівсько-китайська співпраця в галузі штучного інтелекту викликала побоювання в головному навчальному закладі королівства Перської затоки, що ці зв’язки можуть поставити під загрозу доступ університету до чіпів американського виробництва, необхідних для роботи нової технології.

Про це повідомляє Financial Times.

Американо-китайський математик з Науково-технологічного університету короля Саудівської Аравії (KAUST) професор Цзіньчао Сюй запустив AceGPT у співпраці з Китайським університетом Гонконгу і Шеньчженьського науково-дослідного інституту великих даних.

Цей крок є частиною зусиль Саудівської Аравії очолити регіональний розвиток технології ШІ, створюючи великі суперкомп’ютери та розгортаючи LLM, технологію, яка лежить в основі генеративних систем штучного інтелекту, таких як чат-боти.

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Разом з ОАЕ, потужна компанія Перської затоки прагне конкурувати з компаніями штучного інтелекту та створювати індивідуальні моделі для носіїв арабської мови.

Західні офіційні особи вже давно висловлюють занепокоєння щодо зростаючої передачі технологій між їхніми традиційними союзниками в Перській затоці та Китаєм.

Зокрема, США розширили вимоги до експортних ліцензій для графічних процесорів Nvidia та AMD, не даючи китайським компаніям отримати доступ до передових мікросхем, які є життєво важливими для створення генеративних моделей ШІ. Але адміністрація Байдена не блокувала експорт на Близький Схід.

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Однак співробітники KAUST, які прагнуть отримати ці мікросхеми, все ж вважають, що обмеження китайської співпраці є життєво важливим для безпечної доставки.

Абу-Дабі випустив нову версію своєї моделі Falcon, яка, як стверджується, більш ніж удвічі потужніша за Llama 2 від Meta, яка раніше вважалася найскладнішою моделлю з "відкритим кодом".

G42, компанія, контрольована радником ОАЕ з національної безпеки шейхом Тахнуном бін Заїдом аль-Нахайяном, яка співпрацювала з Китаєм щодо вакцин і лабораторних тестів, також випустила арабомовний LLM.

Останній крок у Перській затоці в галузі штучного інтелекту відбувся, коли президент KAUST Тоні Чан поглибив свої контакти з Китаєм, зокрема підписав угоди з університетами Шеньчженя щодо обміну дослідницькими можливостями та талантами. Минулого місяця він написав есе у Foreign Policy під назвою "Америка не може зупинити піднесення Китаю. І слід припинити спроби".

У KAUST заявляють, що саудівсько-китайський обмін "процвітає", про що свідчить зростання кількості китайських науковців в університеті, включаючи 20% студентів, 34% докторантів і 9% викладачів.

Співробітник KAUST розповів, що китайські університети пропонують дешевших стажерів і студентів, які можуть виконувати механічну роботу, включаючи тестування графічних процесорів і аналіз даних.

Ініціатива ШІ в KAUST, очолювана німецьким комп’ютерним науковцем Юргеном Шмідхубером, розробляє потужніший суперкомп’ютер Shaheen III, який має забезпечити у 20 разів більшу обчислювальну потужність, ніж існуюча система.

"Що стосується дослідницького співробітництва, доступ до наших суперкомп’ютерів та іншої обчислювальної інфраструктури неможливий без суворого контролю, який відповідає міжнародним стандартам", – додали в університеті.

Університет заявив, що уклав контракт з Hewlett Packard Enterprise на поставку системи Shaheen III, для якої американська фірма вибрала чіпи Nvidia. KAUST не купував чіпи безпосередньо у Nvidia та ще не отримав замовлення.

HPE заявила, що контролює експортний контроль і залишається "кооператором" та прагне обслуговувати наших клієнтів у всьому світі "відповідно до вказівок уряду США".

У KAUST також заявили, що дотримуються правил експортного контролю США та має систему моніторингу, щоб відповідати правилам безпеки та мати можливість експлуатувати Shaheen III.

Економічна правда