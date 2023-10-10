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Саудівсько-китайська співпраця викликала занепокоєння щодо доступу до чіпів ШІ - FT

Вівторок, 10 жовтня 2023, 09:51 - Анастасія Жарикова

Саудівсько-китайська співпраця в галузі штучного інтелекту викликала побоювання в головному навчальному закладі королівства Перської затоки, що ці зв’язки можуть поставити під загрозу доступ університету до чіпів американського виробництва, необхідних для роботи нової технології.

Про це повідомляє Financial Times.

Американо-китайський математик з Науково-технологічного університету короля Саудівської Аравії (KAUST) професор Цзіньчао Сюй запустив AceGPT у співпраці з Китайським університетом Гонконгу і Шеньчженьського науково-дослідного інституту великих даних.

Цей крок є частиною зусиль Саудівської Аравії очолити регіональний розвиток технології ШІ, створюючи великі суперкомп’ютери та розгортаючи LLM, технологію, яка лежить в основі генеративних систем штучного інтелекту, таких як чат-боти. 

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Разом з ОАЕ, потужна компанія Перської затоки прагне конкурувати з компаніями штучного інтелекту та створювати індивідуальні моделі для носіїв арабської мови.

Західні офіційні особи вже давно висловлюють занепокоєння щодо зростаючої передачі технологій між їхніми традиційними союзниками в Перській затоці та Китаєм.

Зокрема, США розширили вимоги до експортних ліцензій для графічних процесорів Nvidia та AMD, не даючи китайським компаніям отримати доступ до передових мікросхем, які є життєво важливими для створення генеративних моделей ШІ. Але адміністрація Байдена не блокувала експорт на Близький Схід.

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Однак співробітники KAUST, які прагнуть отримати ці мікросхеми, все ж вважають, що обмеження китайської співпраці є життєво важливим для безпечної доставки.

Абу-Дабі випустив нову версію своєї моделі Falcon, яка, як стверджується, більш ніж удвічі потужніша за Llama 2 від Meta, яка раніше вважалася найскладнішою моделлю з "відкритим кодом". 

G42, компанія, контрольована радником ОАЕ з національної безпеки шейхом Тахнуном бін Заїдом аль-Нахайяном, яка співпрацювала з Китаєм щодо вакцин і лабораторних тестів, також випустила арабомовний LLM.

Останній крок у Перській затоці в галузі штучного інтелекту відбувся, коли президент KAUST Тоні Чан поглибив свої контакти з Китаєм, зокрема підписав угоди з університетами Шеньчженя щодо обміну дослідницькими можливостями та талантами. Минулого місяця він написав есе у Foreign Policy під назвою "Америка не може зупинити піднесення Китаю. І слід припинити спроби".

У KAUST заявляють, що саудівсько-китайський обмін "процвітає", про що свідчить зростання кількості китайських науковців в університеті, включаючи 20% студентів, 34% докторантів і 9% викладачів.

Співробітник KAUST розповів, що китайські університети пропонують дешевших стажерів і студентів, які можуть виконувати механічну роботу, включаючи тестування графічних процесорів і аналіз даних.

Ініціатива ШІ в KAUST, очолювана німецьким комп’ютерним науковцем Юргеном Шмідхубером, розробляє потужніший суперкомп’ютер Shaheen III, який має забезпечити у 20 разів більшу обчислювальну потужність, ніж існуюча система.

"Що стосується дослідницького співробітництва, доступ до наших суперкомп’ютерів та іншої обчислювальної інфраструктури неможливий без суворого контролю, який відповідає міжнародним стандартам", – додали в університеті.

Університет заявив, що уклав контракт з Hewlett Packard Enterprise на поставку системи Shaheen III, для якої американська фірма вибрала чіпи Nvidia. KAUST не купував чіпи безпосередньо у Nvidia та ще не отримав замовлення.

HPE заявила, що контролює експортний контроль і залишається "кооператором" та прагне обслуговувати наших клієнтів у всьому світі "відповідно до вказівок уряду США".

У KAUST також заявили, що дотримуються правил експортного контролю США та має систему моніторингу, щоб відповідати правилам безпеки та мати можливість експлуатувати Shaheen III.

Економічна правда

штучний інтелект технології Саудівська Аравія Китай США
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