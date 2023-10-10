Саудовско-китайское сотрудничество вызвало беспокойство относительно доступа к чипам ИИ - FT

Саудовско-китайское сотрудничество в области искусственного интеллекта вызвало опасения в главном учебном заведении королевства Персидского залива, что эти связи могут поставить под угрозу доступ университета к чипам американского производства, необходимым для работы новой технологии.

Об этом сообщает Financial Times.

Американо-китайский математик из Научно-технологического университета короля Саудовской Аравии (KAUST) профессор Цзиньчао Сюй запустил AceGPT в сотрудничестве с Китайским университетом Гонконга и Шэньчжэньского научно-исследовательского института обширных данных.

Этот шаг является частью усилий Саудовской Аравии возглавить региональное развитие технологии ИИ, создавая большие суперкомпьютеры и развертывая LLM, технологию, лежащую в основе генеративных систем искусственного интеллекта, таких как чат-боты.

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Вместе с ОАЭ мощная компания Персидского залива стремится конкурировать с компаниями искусственного интеллекта и создавать индивидуальные модели для носителей арабского языка.

Западные официальные лица уже давно выражают обеспокоенность растущей передачей технологий между их традиционными союзниками в Персидском заливе и Китаем.

В частности, США расширили требования к экспортным лицензиям для графических процессоров Nvidia и AMD, не давая китайским компаниям получить доступ к передовым микросхемам, жизненно важным для создания генеративных моделей ИИ. Но администрация Байдена не блокировала экспорт на Ближний Восток.

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Однако сотрудники KAUST, стремящиеся получить эти микросхемы, все же считают, что ограничение китайского сотрудничества жизненно важно для безопасной доставки.

Абу-Даби выпустил новую версию своей модели Falcon, которая, как утверждается, более чем вдвое мощнее Llama 2 от Meta, ранее считавшейся самой сложной моделью с "открытым кодом".

G42, компания, контролируемая советником ОАЭ по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахайяном, которая сотрудничала с Китаем по вакцинам и лабораторным тестам, также выпустила арабоязычный LLM.

Последний шаг в Персидском заливе в области искусственного интеллекта состоялся, когда президент KAUST Тони Чан углубил свои контакты с Китаем, в частности, подписал соглашения с университетами Шэньчжэня по обмену исследовательскими возможностями и талантами. В прошлом месяце он написал эссе в Foreign Policy под названием "Америка не может остановить подъем Китая. И следует прекратить попытки".

В KAUST заявляют, что саудовско-китайский обмен "процветает", о чем свидетельствует рост числа китайских ученых в университете, включая 20% студентов, 34% докторантов и 9% преподавателей.

Сотрудник KAUST рассказал, что китайские университеты предлагают более дешевые стажеры и студенты, которые могут выполнять механическую работу, включая тестирование графических процессоров и анализ данных.

Инициатива ИИ в KAUST, возглавляемая немецким компьютерным ученым Юргеном Шмидхубером, разрабатывает более мощный суперкомпьютер Shaheen III, который должен обеспечить в 20 раз большую вычислительную мощность, чем существующая система.

"Что касается исследовательского сотрудничества, доступ к нашим суперкомпьютерам и другой вычислительной инфраструктуре невозможен без строгого контроля, отвечающего международным стандартам", – добавили в университете.

Университет заявил, что заключил контракт с Hewlett Packard Enterprise на поставку системы Shaheen III, для которой американская фирма выбрала чипы Nvidia. KAUST не покупал чипы непосредственно у Nvidia и еще не получил заказ.

HPE заявила, что контролирует экспортный контроль и остается "кооператором" и стремится обслуживать наших клиентов во всем мире "в соответствии с указаниями правительства США".

В KAUST также заявили, что соблюдают правила экспортного контроля США и имеют систему мониторинга, чтобы соответствовать правилам безопасности и иметь возможность эксплуатировать Shaheen III.

Экономическая правда