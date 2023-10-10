Саудовско-китайское сотрудничество вызвало беспокойство относительно доступа к чипам ИИ - FT
Саудовско-китайское сотрудничество в области искусственного интеллекта вызвало опасения в главном учебном заведении королевства Персидского залива, что эти связи могут поставить под угрозу доступ университета к чипам американского производства, необходимым для работы новой технологии.
Об этом сообщает Financial Times.
Американо-китайский математик из Научно-технологического университета короля Саудовской Аравии (KAUST) профессор Цзиньчао Сюй запустил AceGPT в сотрудничестве с Китайским университетом Гонконга и Шэньчжэньского научно-исследовательского института обширных данных.
Этот шаг является частью усилий Саудовской Аравии возглавить региональное развитие технологии ИИ, создавая большие суперкомпьютеры и развертывая LLM, технологию, лежащую в основе генеративных систем искусственного интеллекта, таких как чат-боты.
Вместе с ОАЭ мощная компания Персидского залива стремится конкурировать с компаниями искусственного интеллекта и создавать индивидуальные модели для носителей арабского языка.
Западные официальные лица уже давно выражают обеспокоенность растущей передачей технологий между их традиционными союзниками в Персидском заливе и Китаем.
В частности, США расширили требования к экспортным лицензиям для графических процессоров Nvidia и AMD, не давая китайским компаниям получить доступ к передовым микросхемам, жизненно важным для создания генеративных моделей ИИ. Но администрация Байдена не блокировала экспорт на Ближний Восток.
Однако сотрудники KAUST, стремящиеся получить эти микросхемы, все же считают, что ограничение китайского сотрудничества жизненно важно для безопасной доставки.
Абу-Даби выпустил новую версию своей модели Falcon, которая, как утверждается, более чем вдвое мощнее Llama 2 от Meta, ранее считавшейся самой сложной моделью с "открытым кодом".
G42, компания, контролируемая советником ОАЭ по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом аль-Нахайяном, которая сотрудничала с Китаем по вакцинам и лабораторным тестам, также выпустила арабоязычный LLM.
Последний шаг в Персидском заливе в области искусственного интеллекта состоялся, когда президент KAUST Тони Чан углубил свои контакты с Китаем, в частности, подписал соглашения с университетами Шэньчжэня по обмену исследовательскими возможностями и талантами. В прошлом месяце он написал эссе в Foreign Policy под названием "Америка не может остановить подъем Китая. И следует прекратить попытки".
В KAUST заявляют, что саудовско-китайский обмен "процветает", о чем свидетельствует рост числа китайских ученых в университете, включая 20% студентов, 34% докторантов и 9% преподавателей.
Сотрудник KAUST рассказал, что китайские университеты предлагают более дешевые стажеры и студенты, которые могут выполнять механическую работу, включая тестирование графических процессоров и анализ данных.
Инициатива ИИ в KAUST, возглавляемая немецким компьютерным ученым Юргеном Шмидхубером, разрабатывает более мощный суперкомпьютер Shaheen III, который должен обеспечить в 20 раз большую вычислительную мощность, чем существующая система.
"Что касается исследовательского сотрудничества, доступ к нашим суперкомпьютерам и другой вычислительной инфраструктуре невозможен без строгого контроля, отвечающего международным стандартам", – добавили в университете.
Университет заявил, что заключил контракт с Hewlett Packard Enterprise на поставку системы Shaheen III, для которой американская фирма выбрала чипы Nvidia. KAUST не покупал чипы непосредственно у Nvidia и еще не получил заказ.
HPE заявила, что контролирует экспортный контроль и остается "кооператором" и стремится обслуживать наших клиентов во всем мире "в соответствии с указаниями правительства США".
В KAUST также заявили, что соблюдают правила экспортного контроля США и имеют систему мониторинга, чтобы соответствовать правилам безопасности и иметь возможность эксплуатировать Shaheen III.
Экономическая правда