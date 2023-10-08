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Японія запропонує лідерам  G7 плани регулювання ШІ

Неділя, 8 жовтня 2023, 18:00 - Економічна правда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
getty images

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднить плани щодо регулювання розробників генеративного штучного інтелекту (ШІ) під час під час онлайн-зустрічі G7.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Зазначається, що плани щодо регулювання спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, згенеровану ШІ. 

Видання наголошує, що рекомендації можуть бути запропоновані вже цієї осені під час онлайн-зустрічі G7.

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Кісіда підкреслив важливість збалансованого регулювання та застереже від здатності ШІ створювати складні зображення та інформацію, які можуть заплутати громадськість і загрожувати економіці.

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