Японія запропонує лідерам G7 плани регулювання ШІ
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оприлюднить плани щодо регулювання розробників генеративного штучного інтелекту (ШІ) під час під час онлайн-зустрічі G7.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що плани щодо регулювання спрямовані на боротьбу з дезінформацією, допомагаючи громадськості розрізняти зображення та інформацію, згенеровану ШІ.
Видання наголошує, що рекомендації можуть бути запропоновані вже цієї осені під час онлайн-зустрічі G7.
Кісіда підкреслив важливість збалансованого регулювання та застереже від здатності ШІ створювати складні зображення та інформацію, які можуть заплутати громадськість і загрожувати економіці.
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Економічна правда.