Міжнародний банк HSBC припинить грошові перекази в РФ та Білорусь

Британський міжнародний комерціний банк HSBC Group припинить надавати послуги грошових переказів до та з Росії та Білорусі для своїх корпоративних клієнтів через санкції.

Про це повідомляє Nikkei Asia, передає biz.cenzor.net.

британська група фінансових послуг, до складу якої входить Hang Seng Bank у Гонконгу, у серпні надіслала листи, в яких сповістила бізнес-клієнтів, що з 27 жовтня вона більше не оброблятиме комерційні платежі в умовах "все більш складної нормативної ситуації".

У HSBC Group пояснили, що рішення було прийнято, щоб "звести до мінімуму вплив на Росію та Білорусь, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами".

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Корпоративні клієнти HSBC у Гонконгу мали змогу здійснювати та отримувати платежі з Росії навіть після того, як Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти країни.

Банк HSBC підтвердив, що обмежить комерційні платежі до та з Росії та Білорусі через свій банк.

HSBC заявив, що досі прагне завершити продаж свого російського бізнесу місцевому кредитору Expobank цього року, але угода все ще очікує на схвалення тамтешніх регуляторів. Банк у Росії надає в основному корпоративні банківські послуги, включно з кредитуванням та інвестиційним банкінгом. У HSBC заявили, що нові обмеження на грошові перекази не пов’язані з незавершеним продажем.

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Грошово-фінансове управління Гонконгу раніше заявило, що фінансові установи не зобов’язані дотримуватися односторонніх санкцій, запроваджених проти Росії, і це рішення відповідає позиції міської влади.

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Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc - "Сітібанк" - 4 вересня повідомила про згортання мережі банкоматів.