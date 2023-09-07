Фонд гарантування з 18 спроби продав столичний ТРЦ "Магелан"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж лоту, до складу якого входив столичний ТРЦ "Магелан". Покупець вже сплатив за лот 620 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами "МР Банку", на балансі якого обліковувалися активи. На сьогодні договір купівлі-продажу підписано.

Аукціон з продажу лоту відбувся 15 червня. Це була 18 спроба продати активи. Уперше лот було виставлено на продаж 12 жовтня 2022 року.

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Початкова ціна лоту на аукціоні становила 448,5 млн грн. Участь у торгах за англійською моделлю аукціону,взяли троє учасників.

"У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лоту зросла на понад 170 млн грн і склала – 620 млн грн", – зазначили у Фонді.

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