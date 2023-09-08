Международный банк HSBC прекратит денежные переводы в РФ и Беларусь

Британский международный коммерческий банк HSBC Group перестанет предоставлять услуги денежных переводов в Россию и Белоруссию для своих корпоративных клиентов из-за санкций.

Об этом сообщает Nikkei Asia, передает biz.cenzor.net.

британская группа финансовых услуг, в состав которой входит Hang Seng Bank в Гонконге, в августе направила письма, в которых известила бизнес-клиентов, что с 27 октября она больше не будет обрабатывать коммерческие платежи в условиях "все более сложной нормативной ситуации".

В HSBC Group объяснили, что решение было принято, чтобы "свести к минимуму влияние на Россию и Беларусь, даже если такая деятельность разрешена действующими законами и правилами".

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Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге имели возможность осуществлять и получать платежи из России даже после того, как Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против страны.

Банк HSBC подтвердил, что ограничит коммерческие платежи в Россию и из России и Беларуси через свой банк.

HSBC заявил, что до сих пор стремится завершить продажу своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в этом году, но соглашение все еще ожидает одобрения тамошних регуляторов. Банк в России оказывает в основном корпоративные банковские услуги, включая кредитование и инвестиционный банкинг. В HSBC заявили, что новые ограничения на денежные переводы не связаны с незавершенной продажей.

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Денежно-финансовое управление Гонконга ранее заявило, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать односторонние санкции, введенные против России, и это решение соответствует позиции городских властей.

Напоминаем:

Российская "дочка" одного из крупнейших банков Уолл-стрит Citigroup Inc – "Ситибанк" – 4 сентября сообщила о сворачивании сети банкоматов.