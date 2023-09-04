Citibank згортає мережу банкоматів у Росії
Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc - "Сітібанк" - 4 вересня повідомила про згортання мережі банкоматів.
Про це повідомляє Moscow Times.
"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні банку для клієнтів.
Більшість операцій клієнтам тепер пропонують проводити у онлайн-банкінгу Citibank.
Наприкінці 2022 року російський банк "Уралсіб" викупив портфель споживчих кредитів Сітібанку та продовжить обслуговування цих позик.
Citigroup Inc повідомила наприкінці минулого літа про закриття російського підрозділу, що мало вилитися в списання близько $170 мільйонів.
Так, угода з "Уралсібом" стала частиною плану Citi зі скорочення операцій та присутності в Росії, пояснювали в C,itigroup раніше.
"Сітібанк" потрапив до числа 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив президент РФ Володимир Путін.
Нагадуємо:
Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни.