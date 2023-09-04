Citibank згортає мережу банкоматів у Росії

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Російська "дочка" одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc - "Сітібанк" - 4 вересня повідомила про згортання мережі банкоматів.

Про це повідомляє Moscow Times.

"Шановні клієнти, інформуємо вас про початок процесу припинення обслуговування у банкоматах АТ КБ "Сітібанк". Усі банкомати будуть демонтовані до кінця 2023 року", - йдеться у повідомленні банку для клієнтів.

Більшість операцій клієнтам тепер пропонують проводити у онлайн-банкінгу Citibank.

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Наприкінці 2022 року російський банк "Уралсіб" викупив портфель споживчих кредитів Сітібанку та продовжить обслуговування цих позик.

Citigroup Inc повідомила наприкінці минулого літа про закриття російського підрозділу, що мало вилитися в списання близько $170 мільйонів.

Так, угода з "Уралсібом" стала частиною плану Citi зі скорочення операцій та присутності в Росії, пояснювали в C,itigroup раніше.

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"Сітібанк" потрапив до числа 45 банків, угоди з акціонерним капіталом яких обмежив президент РФ Володимир Путін.

Нагадуємо:

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявив, що уряд не дозволить іноземним банкам легко піти з країни.