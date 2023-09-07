Всі розділи
Укр / Рус

Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180 країн

Четвер, 7 вересня 2023, 18:13 - Анастасія Жарикова

Monobank запускає міжнародну доставку фізичних платіжних карток у понад 180 країн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте", – написав він.

За словами Гороховського, послугою можна скористатись, зайшовши в меню оформлення фізичної картки. Для того аби мати можливість замовити доставку, потрібно оновити застосунок monobank.

Реклама:

"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", – додав Гороховський.

Нагадуємо:

Напередодні стало відомо, що державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою".

Реклама:

Також у Приватбанку анонсували доставку карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном, в найближчому майбутньому.

Monobank банки
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Український банк потрапив до списку найкращих фінтех компаній світу 30 серпня 2023, 18:33
У monobank був масштабний збій 20 липня 2023, 16:18
Monobank повернув 5,5 млн доларів клієнтів від підсанкційного брокера EXANTE 12 липня 2023, 13:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті