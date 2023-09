Індія завершила місію свого місяцехода і перевела його в режим "сну"

Індія вимкнула свій місяцехід, який першим досяг південного полюса Місяця, після завершення двотижневого завдання з проведення експериментів.

Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO) у X (Twitter).

Зазначається, що марсохід Pragyan з космічного корабля Chandrayaan-3 був "переведений у сплячий режим", але із зарядженими батареями та ввімкненим приймачем.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.



It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.



Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

