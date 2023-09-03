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Індія завершила місію свого місяцехода і перевела його в режим "сну"

Неділя, 3 вересня 2023, 12:52 - Ігор Пилипів

Індія вимкнула свій місяцехід, який першим досяг південного полюса Місяця, після завершення двотижневого завдання з проведення експериментів.

Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO) у X (Twitter).

Зазначається, що марсохід Pragyan з космічного корабля Chandrayaan-3 був "переведений у сплячий режим", але із зарядженими батареями та ввімкненим приймачем.

Висадившись на Місяць, Індія стала ще однією країною після США, Китаю та колишнього СРСР, які вдалось це зробити. Крім того, Індія поки єдина країна, яка дісталась саме південного полюса, невдовзі після того, як російська "Луна-25" зазнала аварії.

Загалом Pragyan подолав понад 100 м, підтвердивши наявність сірки, заліза, кисню та інших елементів на Місяці.

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Нагадаємо:

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна.

Економічна правда.

Індія космічна галузь
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