Індія успішно посадила на Місяць космічний модуль 

Chandrayaan-3 ФОТО TWITTER/ISRO

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл "Луна-25" у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Chandrayaan-3 (Чандраян-3) — індійський космічний корабель, який стартував минулого місяця — здійснив м’яку посадку о 18:04 за місцевим часом (16:04 за київським часом) у середу, 23 серпня, після того, як російська Луна-25 врізалася на Місяць у неділю.

Індійський місяцехід під назвою Pragyan, або Wisdom, призначений для аналізу хімічного складу поверхні Місяця та пошуку води протягом одного місячного дня, що еквівалентно 14 дням на Землі.

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Індія також стала другою країною після Китаю, яка має працюючий марсохід на Місяці.

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Нагадуємо:

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У неділю автоматична міжпланетна станція РФ "Луна-25" припинила своє існування через зіткнення з поверхнею Місяця.