Индия завершила миссию своего лунохода и перевела его в режим "сна"

Индия выключила свой луноход, который первым достиг южного полюса Луны, после завершения двухнедельного задания по проведению экспериментов.

Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (Twitter).

Отмечается, что Марсоход Pragyan с космического корабля Chandrayaan-3 был "переведен в спящий режим", но с заряженными батареями и включенным приемником.

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.



It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.



Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

Реклама: