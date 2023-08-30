США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"

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Індія звернулася до США з проханням розблокувати 26 млн доларів, що належать щонайменше двом індійським алмазним фірмам, які заморожені через їхні ймовірні торгові зв'язки з підсанкційною російською алмазною компанією "Алроса".

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в Індії.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), підрозділ Казначейства США, який здійснює нагляд за санкціями, заморозило ці кошти на початку цього року, розповіли два співрозмовника видання. Обидва є індійськими урядовцями, але відмовилися назвати себе або компанії, посилаючись на делікатність питання.

Замороження OFAC є першим відомим каральним заходом проти будь-якого індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року і подальших західних санкцій проти російських підприємств.

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OFAC заморозив кошти, коли підрозділи невстановлених індійських компаній, що базуються в ОАЕ, намагалися перевести їх для купівлі необроблених алмазів. Reuters не змогло визначити, чи були ці гроші переведені "Алросі" або іншій стороні.

"Уряд знає про дії OFAC і розпочав діалог з цього приводу", - заявило одне з джерел в індійському уряді. "Проблема полягала в підозрі щодо торговельних зв'язків з Алросою", - пояснив він.

Індійські фірми, які постраждали від дій OFAC, повідомили уряду, що платежі призначалися або для російських компаній, які не перебувають під санкціями, або за замовлення, виконані до того, як санкції проти "Алроси" набули чинності у квітні минулого року, зазначило джерело.

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Індія має найбільші в світі потужності з обробки алмазів і минулого фінансового року, що закінчився 31 березня, експортувала діамантів на суму понад 22 мільярди доларів. Промисловість, що базується в основному в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Бельгія і Росія.

Економічна правда