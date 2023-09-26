Spotify не заборонятиме музику, створену штучним інтелектом
Керівник Spotify Деніел Ек заявив, що музична стримінгова платформа не планує повністю забороняти контент, створений штучним інтелектом.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
За словами Ека, технологія має право на існування у створенні музики, але ШІ не повинен використовуватися для того, щоб видавати себе за живих виконавців без їхньої на те згоди.
Раніше цього року платформа видалила трек з клонованими штучним інтелектом голосами виконавців Дрейка та The Weeknd.
Керівник Spotify додав, що використання ШІ в музиці, ймовірно, буде обговорюватися протягом "багатьох, багатьох років".
"Це буде складно", - сказав він, відповідаючи на запитання про виклик, який стоїть перед індустрією.
Хоча ШІ не заборонений у всіх формах на платформі, компанія не дозволяє використовувати її контент для навчання ШІ-моделі, які потім можуть створювати музику.
Митці все частіше виступають проти використання штучного інтелекту в креативних індустріях.
Минулого місяця ірландський музикант Hozier заявив, що розглядає можливість страйку через загрозу ШІ для його професії.
В інтерв'ю BBC Newsnight він сказав, що не впевнений, що технологія "відповідає визначенню мистецтва".
Ані Дрейк, ані The Weeknd не знали про використання клонованих версій їхніх голосів у пісні Heart on My Sleeve. Трек був видалений зі Spotify та інших стримінгових платформ у квітні.
У травні Financial Times повідомила, що тисячі треків були видалені зі Spotify після того, як з'ясувалося, що боти використовувалися для штучного завищення показників стримінгу.
Економічна правда