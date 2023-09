Spotify не заборонятиме музику, створену штучним інтелектом

getty images

Керівник Spotify Деніел Ек заявив, що музична стримінгова платформа не планує повністю забороняти контент, створений штучним інтелектом.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

За словами Ека, технологія має право на існування у створенні музики, але ШІ не повинен використовуватися для того, щоб видавати себе за живих виконавців без їхньої на те згоди.

Раніше цього року платформа видалила трек з клонованими штучним інтелектом голосами виконавців Дрейка та The Weeknd.

Керівник Spotify додав, що використання ШІ в музиці, ймовірно, буде обговорюватися протягом "багатьох, багатьох років".

"Це буде складно", - сказав він, відповідаючи на запитання про виклик, який стоїть перед індустрією.

Хоча ШІ не заборонений у всіх формах на платформі, компанія не дозволяє використовувати її контент для навчання ШІ-моделі, які потім можуть створювати музику.

Митці все частіше виступають проти використання штучного інтелекту в креативних індустріях.

Минулого місяця ірландський музикант Hozier заявив, що розглядає можливість страйку через загрозу ШІ для його професії.

В інтерв'ю BBC Newsnight він сказав, що не впевнений, що технологія "відповідає визначенню мистецтва".

Ані Дрейк, ані The Weeknd не знали про використання клонованих версій їхніх голосів у пісні Heart on My Sleeve. Трек був видалений зі Spotify та інших стримінгових платформ у квітні.

У травні Financial Times повідомила, що тисячі треків були видалені зі Spotify після того, як з'ясувалося, що боти використовувалися для штучного завищення показників стримінгу.

