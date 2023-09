Spotify не будет запрещать музыку, созданную искусственным интеллектом

getty images

Руководитель Spotify Дэниел Эк заявил, что музыкальная стриминговая платформа не планирует полностью запрещать контент, созданный искусственным интеллектом.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

По словам Эка, технология имеет право на существование в создании музыки, но ИИ не должен использоваться для того, чтобы выдавать себя за живых исполнителей без их на то согласия.

Ранее в этом году платформа удалила трек с клонированными искусственным интеллектом голосами исполнителей Дрейка и The Weeknd.

Реклама:

Руководитель Spotify добавил, что использование ИИ в музыке, вероятно, будет обсуждаться в течение "многих, многих лет".

"Это будет сложно", - сказал он, отвечая на вопрос о вызове, который стоит перед индустрией.

Хотя ИИ не запрещен во всех формах на платформе, компания не позволяет использовать ее контент для обучения ИИ-модели, которые затем могут создавать музыку.

Реклама:

Художники все чаще выступают против использования искусственного интеллекта в креативных индустриях.

В прошлом месяце ирландский музыкант Hozier заявил, что рассматривает возможность забастовки из-за угрозы ИИ для его профессии.

В интервью BBC Newsnight он сказал, что не уверен, что технология "соответствует определению искусства".

Ни Дрейк, ни The Weeknd не знали об использовании клонированных версий их голосов в песне Heart on My Sleeve. Трек был удален со Spotify и других стриминговых платформ в апреле.

В мае Financial Times сообщила, что тысячи треков были удалены со Spotify после того, как выяснилось, что боты использовались для искусственного завышения показателей стриминга.

Экономическая правда