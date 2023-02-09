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Spotify почав ліквідацію своєї юрособи в Росії

Четвер, 9 лютого 2023, 16:59 - Олексій Павлиш

Музичний стрімінговий сервіс Spotify почав процес ліквідації своєї російської юридичної особи - ТОВ "Спотіфай".

Про це російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на дані аналітичної системи "Спарк".

ТОВ "Спотіфай", згідно з випискою з Єдиного держреєстру юридичних осіб РФ, зареєстровано в Росії з 13 січня 2014 року.

Згідно з системою "Спарк", 6 лютого 2023 року сервіс відправив заяву для держреєстрації у зв'язку з її ліквідацією.

Нагадаємо:

Стримінговий сервіс Spotify 11 квітня 2022 року повністю зупинив роботу в РФ - це означає, що більше не можна буде скористатися сервісами на сайті та у додатку.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

Економічна правда

Spotify компанії Росія
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