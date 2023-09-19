До програми "єВідновлення" зможуть долучитися більше бізнесів: новий перелік категорій

Уряд розширив перелік категорій та МСС-кодів бізнесів, які зможуть долучитися до програми допомоги на ремонти пошкодженого війною житла "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Раніше учасниками програми "єВідновлення" могли стати компанії лише за трьома категоріями та МСС-кодами. Зараз перелік розширили ще на 12 нових категорій.

В оновлений розширений список увійшли:

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1711 — генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 — підрядники з електрики;

1740 — ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 — підрядники теслярських робіт;

1761 — покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 — підрядники бетонних робіт;

5065 — електричні частини та обладнання;

5074 — обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 — лакофарбова продукція та супровідні товари;

5200 — товари для дому;

5713 — покриття для підлоги;

8911 — архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

"Тепер власники пошкодженого майна зможуть придбати будматеріали або скористатися послугами ще більшої кількості компаній, а бізнеси – залучити більше нових клієнтів", - додали у Мінвідновлення.

У рамках програми "єВідновлення" українці можуть купувати будівельні матеріали чи замовляти послуги ремонту лише у зареєстрованих в програмі компаній. Подати заяву на участь бізнесу у програмі єВідновлення можна на порталі Дія.

Для цього:

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з ареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі;

приєднайтеся до послуги єВідновлення як бізнес;

перевірте відомості про вас, зазначені в профілі в кабінеті на порталі diia.gov.ua;

виберіть банк, внесіть інформацію про свій Merchant ID, яку необхідно отримати в контакт-центрі свого банку, та підтвердьте, що МСС-код діяльності вашого бізнесу відповідає умовам участі в програмі;

виберіть тип точки продажу та внесіть інформацію про неї;

перевірте заяву й підпишіть її за допомогою електронного підпису юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Наразі у програмі "єВідновлення" зареєстровано 1 106 мерчантів, з яких 178 (16%) - юридичні особи, а 928 (84%) - ФОПи.

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За програмою компенсацій за пошкоджене бойовими діями житло "єВідновлення" було виплачено перший мільярд гривень.