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К программе "єВідновлення" смогут приобщиться больше бизнесов: новый список категорий

Вторник, 19 сентября 2023, 16:14 - Анастасия Жарикова

Правительство расширило перечень категорий и МСС бизнесов, которые смогут присоединиться к программе помощи на ремонты поврежденного войной жилья есть "єВідновлення".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее участниками программы "єВідновлення" могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам. Сейчас список расширили еще на 12 новых категорий.

В обновленный расширенный список вошли:

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  • 1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;
  • 1731 - подрядчики по электричеству;
  • 1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;
  • 1750 - подрядчики плотничных работ;
  • 1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;
  • 1771 – подрядчики бетонных работ;
  • 5065 - электрические части и оборудование;
  • 5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;
  • 5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;
  • 5200 - товары для дома;
  • 5713 - напольное покрытие;
  • 8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

"Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний, а бизнесы привлечь больше новых клиентов", - добавили в Минвосстановления.

В рамках программы "єВідновлення" украинцы могут покупать строительные материалы или заказывать услуги ремонта только у зарегистрированных в программе компаний. Подать заявление на участие бизнеса в программе есть Восстановление можно на портале Дія.

Для этого:

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  • зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале;
  • присоединитесь к услуге єВідновлення как бизнес;
  • проверьте сведения о вас, указанных в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua;
  • выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса отвечает условиям участия в программе;
  • выберите тип точки продаж и внесите информацию о ней;
  • проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Сейчас в программе "єВідновлення" зарегистрировано 1106 мерчантов, из которых 178 (16%) – юридические лица, а 928 (84%) – ФЛП.

Читайте также: Компенсация за разрушенное жилье: кто может принять участие в программе и как она работает

В Украине заработала программа "єВідновлення": как получить компенсацию

Напоминаем:

По программе компенсаций за поврежденное боевыми действиями жилье "єВідновлення" было выплачено первый миллиард гривен.

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