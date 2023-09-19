К программе "єВідновлення" смогут приобщиться больше бизнесов: новый список категорий

Правительство расширило перечень категорий и МСС бизнесов, которые смогут присоединиться к программе помощи на ремонты поврежденного войной жилья есть "єВідновлення".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ранее участниками программы "єВідновлення" могли стать компании только по трем категориям и МСС-кодам. Сейчас список расширили еще на 12 новых категорий.

В обновленный расширенный список вошли:

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1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731 - подрядчики по электричеству;

1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

1750 - подрядчики плотничных работ;

1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, отделка листового металла;

1771 – подрядчики бетонных работ;

5065 - электрические части и оборудование;

5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

5200 - товары для дома;

5713 - напольное покрытие;

8911 – архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

"Теперь владельцы поврежденного имущества смогут приобрести стройматериалы или воспользоваться услугами еще большего количества компаний, а бизнесы привлечь больше новых клиентов", - добавили в Минвосстановления.

В рамках программы "єВідновлення" украинцы могут покупать строительные материалы или заказывать услуги ремонта только у зарегистрированных в программе компаний. Подать заявление на участие бизнеса в программе есть Восстановление можно на портале Дія.

Для этого:

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зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале;

присоединитесь к услуге єВідновлення как бизнес;

проверьте сведения о вас, указанных в профиле в кабинете на портале diia.gov.ua;

выберите банк, внесите информацию о своем Merchant ID, которую необходимо получить в контакт-центре своего банка, и подтвердите, что МСС-код деятельности вашего бизнеса отвечает условиям участия в программе;

выберите тип точки продаж и внесите информацию о ней;

проверьте заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Сейчас в программе "єВідновлення" зарегистрировано 1106 мерчантов, из которых 178 (16%) – юридические лица, а 928 (84%) – ФЛП.

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Напоминаем:

По программе компенсаций за поврежденное боевыми действиями жилье "єВідновлення" было выплачено первый миллиард гривен.