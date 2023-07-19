Компенсація за зруйноване житло: хто може взяти участь у програмі та як вона працює

Почалося тестування другого етапу програми з компенсації зруйнованого чи пошкодженого майна. Хто може подати заяву, як це зробити та як вираховуватимуть розмір компенсації?

В Україні почався другий етап реалізації державної програми "єВідновлення", у рамках якого українці зможуть отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене війною житло.

З 18 липня він працює в режимі бета-тестування – доступний лише мешканцям двох звільнених від окупантів сіл на Київщині. Після завершення тестування він буде доступний в інших регіонах країни.

Перший етап програми, яка стартувала 10 травня, був розрахований на тих, чиє житло отримало незначні пошкодження. Розмір такої компенсації обмежувався 200 тис грн. За цей час 1 400 заявників отримали 114 млн грн.

На другому етапі обмежень щодо суми компенсації немає, проте є певні особливості визначення її розміру.

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Хто може розраховувати на компенсацію

Компенсація передбачена за житло, яке було зруйноване або пошкоджене під час великої війни. Мова про квартири, приватні будинки, садові й дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва. Якщо нерухомість була розташована на окупованій території до запровадження воєнного стану, компенсація на неї не поширюється.

Претендувати на компенсацію можуть українці, які є власниками нерухомості; ті, хто інвестував у будівництво; члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру, але не оформили право власності на нього. Компенсацію також отримають спадкоємці зазначених осіб.

Після завершення тестування на виплату зможуть розраховувати ОСББ, управителі багатоквартирних будинків та кооперативів для відшкодування знищеного або пошкодженого спільного майна.

Компенсація виплачуватиметься за чергою в кожному населеному пункті. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, ті, кого призвали на військову службу під час мобілізації, багатодітні сім’ї та особи з інвалідністю першої та другої груп матимуть пріоритетне право.

Не зможуть отримати компенсацію люди, які перебувають під санкціями, судимі за злочини проти держави, а також спадкоємці таких осіб.

Які є види компенсації

Компенсація можлива у двох варіантах: як грошовий переказ на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та як фінансування будівництва (купівлі) нової нерухомості.

Грошова компенсація за пошкоджену нерухомість має обмежене призначення. Використати її можна буде лише на придбання будівельної продукції та оплату будівельних робіт, тобто на самостійне відновлення житла.

Якщо житло зруйноване, компенсація надається на зведення будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Кошти переказуються на поточний рахунок. Умови використання такі ж, як і в попередньому випадку: на придбання будівельної продукції та оплату відповідних робіт.

Також компенсацію можна направити на придбання квартири чи іншого житлового приміщення. Людина, яка обирає такий варіант, отримує спеціальний житловий сертифікат: електронний документ, що підтверджує гарантії від держави на придбання нерухомості або інвестування в будівництво.

Цей сертифікат протягом п'яти років може використати тільки власник або його спадкоємець. Придбане таким чином житло не можна продавати протягом п'яти років.

Як стати учасником програми

Заява про надання компенсації подається до спеціальної комісії. Зробити це можна під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення (на території, де розташована нерухомість).

Подати заяву на отримання компенсації можна у кілька способів:

в електронному вигляді через "Дію", обравши послугу "Компенсація за знищене майно";

в паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

в паперовому вигляді через органи соціального захисту населення або нотаріуса.

Якщо нерухомість перебуває у спільній власності, заяву може подати один зі співвласників. Але така опція буде доступна лише після завершення тестування.

У заяві про надання компенсації треба зазначити дані про пошкоджений або знищений об’єкт нерухомості (площа, місцерозташування тощо), відомості про заявника.

Якщо отримувач компенсації сам забезпечив оцінку вартості пошкодженої нерухомості, також треба додати реєстраційний номер звіту про оцінку. Це ж саме стосуватиметься і звіту про можливість/неможливість відновлення нерухомості.

Крім цього, до заяви треба додати відповідні документи, що підтверджують: право власності на нерухомість; інвестування у будівництво; членство у житлово-будівельному кооперативі; смерть власника (якщо заяву подають спадкоємці); пріоритетне право на отримання компенсації.

Для того, щоб використати житловий сертифікат, після вибору житла, потрібно подати ще одну заяву. У ній вказуються відомості про житло, яке людина планує придбати (адреса, площа, кількість кімнат), попередньо узгоджену з її власником ціну, дані житлового сертифіката (номер та дата, сума компенсації) та контактну інформацію (номер телефону, поштову адресу, електронну адресу).

Зробити все це можна через "Дію", ЦНАП, органи соціального захисту населення або нотаріуса.

Як рахуватимуть розмір компенсації

Розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, яку визначив Кабмін.

Якщо просто, то формула працюватиме наступним чином. Під час розрахунку розміру компенсації за пошкоджену нерухомість, комісія заповнює чек-лист з переліком робіт, які необхідно виконати для відновлення, та з урахуванням показника їх усередненої вартості.

Під час розрахунку розміру компенсації за знищену нерухомість враховуються кілька обов'язкових показників: середня вартість 1 квадратного метра по Україні на вторинному ринку станом на лютий 2022 року, кількість кімнат (для квартири), загальна площа, рік побудови (для квартири) тощо.

В складнішому, проте повнішому варіанті, формула виглядає наступним чином.

Як бачимо, формули розрахунку компенсації за зруйновану квартиру та приватний будинок відрізняються. У другому випадку не враховується кількість кімнат та рік забудови. Також відрізняється середня вартість квадратного метра таких об’єктів.

Максимальний термін розгляду заяв становить 30 днів. Після цього в "Дію" надійде сповіщення про рішення комісії. Якщо заяву подавав спадкоємець, то рішення буде після отримання свідоцтва про право на спадщину.