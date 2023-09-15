Угорщина заборонить імпорт зерна з України попри компроміс від Єврокомісії

Попри компроміс, знайдений Єврокомісією про скасування обмежень на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня в обмін на обмеження з боку Києва Угорщина вирішила ввести власну, односторонню заборону.

Про це оголосив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Угорщина закриває свої кордони для 24 українських продуктів на державному кордоні.

"Ми будемо захищати інтереси угорських фермерів", – наголосив Надь.

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Згідно з постановою уряду, Угорщина заборонить імпорт м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також курячого м'яса, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи (та продуктів з них), овочів, цукру та вино.

При цьому заборона не поширюється на вантажі, які залишають територію країни протягом 15 днів, тобто вважаються такими, що в'їхали в Угорщину для транзиту.

Раніше Польща оголосила про зернову заборону для України попри компроміс, знайдений Єврокомісією.

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Європейська комісія перед тим оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням.

Водночас уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.

Детальніше на цю тему читайте статтю: Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.

Європейська правда