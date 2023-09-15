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"Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на сполучення Мукачево - Кошице

П'ятниця, 15 вересня 2023, 19:30 - Ігор Пилипів

"Укрзалізниця" запустила продаж електронних квитків на поїзди сполучення Мукачево - Кошице.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

"Тепер для подорожі поїздами Мукачево - Кошице не потрібно звертатися до міжнародних кас. Достатньо лише відкрити мобільний застосунок Укрзалізниці або сайт booking.uz.gov.ua", – йдеться в повідомлянні

При купівлі електронних квитків, їхня вартість не зазнає змін, все ті ж 412 грн за місце у 2 класі. 

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Зазначається, що з платформи "Західна" станції Мукачево щодня відправляються 2 поїзди у напрямку Словаччини:

  • №961 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на ст. Кошице о 18:17;
  • №963 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на ст. Кошице о 21:33.

Крім того, а станції Кошице можна здійснити наступні пересадки до Братислави та Праги. 

В УЗ повідомляють, що  зворотному напрямку: 

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  • Поїзд №960 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуття до Мукачева о 14:00.
  • Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуття до Мукачева о 16:53. 

Додається, що посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево — з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до платформи "Західна". Станційні працівники радо підкажуть.

Нагадаємо: 

"Укрзалізниця" оголосила онлайн-аукціони на Prozorro.Продажі з оренди площ на 21 вокзалі. 

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