Угорщина звинуватила Україну в інфляції на 0,5%

Підвищення Україною плати за транзит російської нафти до Угорщини спричинило зростання цін на паливо, що додало до значення інфляції 0,5% в країні.

Про це на брифінгу для ЗМІ заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана - Ґерґелі Гуйяш, передає Reuters.

За словами Гуйяша, "підвищення транзитного збору йде всупереч усім орієнтирам й рекомендаціям".

"Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям", – заявив він.

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Як зазначає Reuters, у серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі. Але виявилася дещо вищою за очікування.

Це вдарило по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в Угорщині цьогоріч упала, всупереч значному підвищенню зарплат.

Водночас Угорщина, як і раніше, очікує, що інфляція впаде до однозначних цифр до кінця цього року, ймовірно, в листопаді. Просто дещо пізніше, ніж очікувалося раніше.

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Нагадуємо:

Наприкінці 2022 року Брюссель попередив, що призупинить більшу частину регіональної допомоги Угорщини, оскільки уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана не запровадив реформи, спрямовані на забезпечення незалежності судової системи країни.

Єврокомісія досягла загальної угоди з Будапештом щодо фінансування бюджетного періоду 2021-2027 років. Однак основна частина з 22 млрд буде виплачена після виконання низки умов щодо верховенства права.

При цьому Угорщина постійно блокує санкції ЄС проти Росії.

Крім того, в Угорщині неодноразово заявляли, що Будапешт не має наміру відмовлятися від російських енергоносіїв, які отримує по одними з найнижчих у Європі цінах.

Наприкінці серпня Угорщина заявила, що може заборонити імпорт усієї української сільгосппродукції, щоб захистити внутрішній ринок.