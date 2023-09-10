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ЗМІ: Угорщина хоче замінити російське паливо французьким на своїй АЕС

Неділя, 10 вересня 2023, 14:45 - Європейська правда

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів закриту зустріч з однопартійцями та прихильниками, де оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.

За інформацією видання, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.

Інші кроки, на необхідності виконання яких наголосив Орбан: досягнення демографічного повороту, створення нової економіки, стати кредитором і сучасною індустріальною країною, а не позичальником, угорські підприємці повинні інвестувати за кордоном і привозити прибутки додому, військовий розвиток, запровадження цифрового громадянства.

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Раніше повідомлялося, що Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.

Перед цим Україна направила ноту Європейській комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.

Нагадаємо, 5 червня гендиректор російської атомної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов прибув до Будапешта, де обговорив з угорським прем’єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш".

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Як заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто, після успішних обговорень розширення АЕС із Євросоюзом будівництво "отримає новий імпульс". На початку липня розпочнуться підготовчі роботи для розширення станції "Пакш".

Читайте також: Санкції ядерної сили: як Європі позбутися залежності від атомної енергетики РФ.

Європейська правда

Угорщина АЕС РФ
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