Учасники ринку заборгували "Укренерго" 59 мільярдів, а держкомпанія їм – 50 мільярдів

Заборгованість учасників ринку перед оператором системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" досягла 59 млрд грн. При цьому борги системного оператора перед учасниками ринку становлять 50 млрд грн.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький під час виступу на засіданні Комітету з питань енергетики та ЖКП, пише профільне видання ExPro.

"Борг перед "Укренерго" на сьогодні - 59 млрд, борги НЕК перед учасниками ринку - 50 млрд грн. Нам винні 28 млрд на балансуючому ринку… ця заборгованість продовжує зростати. Також, нам винні за передачу електроенергії майже 21 млрд грн і 10 млрд грн - за диспетчеризацію", - розповів Кудрицький.

За його словами, "Укренерго" боргує на балансуючому ринку 18 млрд грн, ще 26 млрд грн - "Гарантованому покупцю", 3,6 млрд грн - за допоміжні послуги, 2,5 млрд грн - постачальникам універсальних послуг за електроенергію з дахових СЕС.

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"За передачу і диспетчеризацію рівень розрахунків за передачу та диспетчеризацію 68%, оперативно за серпень - 40%", - додав голова правління "Укренерго".

Нагадаємо:

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус визнав, що підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку електроенергії не досягло мети - тобто, не вплинуло на покращення ліквідності ринку, для чого й ухвалювалися ці рішення.

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Економічна правда