"Укренерго" зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії

Національна енергетична компанія "Укренерго" зафіксувала найбільший максимуму споживання в енергосистемі за всі вихідні літа – у суботу, 5 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що споживання в суботу, порівняно з попередніми вихідними було вище на 10,7%.

"Для енергосистеми це потужність понад 5 теплових енергоблоків, які мали додатково включитися", – пояснюють в "Укренерго".

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Крім цього, максимум споживання був на 1,5% вищий, ніж у робочий день п’ятниці, що нетипово для вихідних. Причиною в "Укренерго" вказують аномальну спеку та активне використання кондиціонерів.

"Таке високе споживання - суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності суттєво обмежена", – йдеться в повідомленні.

Споживачів вкотре закликали ощадливо споживати електроенергію:

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охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

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На кінець липня у рамках підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу, також триває відновлення енергетики.