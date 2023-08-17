Підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети - Герус

Підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку електроенергії не досягло мети - тобто, не вплинуло на покращення ліквідності ринку, для чого й ухвалювалися ці рішення.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення щодо тарифів і прайс-кепів були для того, щоб наповнити ринок ліквідністю, щоб рівень боргів зменшився. Як результат, пройшло майже 2 місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається і це дуже погано, тому що тоді виникає запитання - заради чого все це робилося", - сказав Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine у середу.

Однією з причин він назвав неспроможність водоканалів, у собівартості виробництва яких електрика становить 30-40%, оплачувати спожитий ресурс, а причиною цього, своєю чергою, є недостатні тарифи на їхні послуги.

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"Наразі водоканали справді погіршили свої платежі за електроенергію, але залишити міста без води теж не можна. У підсумку почали збільшуватися борги контрагентів перед "Укренерго", а компанія, зі свого боку, почала нарощувати свої борги перед генерацією на балансуючому ринку", - описав ситуацію голова енергокомітету.

Ще однією причиною заборгованості на ринку е/е він назвав недостатній рівень платежів з боку НАЕК "Енергоатом" в рамках спецобов’язків із забезпечення електроенергією населення (ПСО).

"На нього покладене ПСО щодо населення. Десь він має дати електроенергію, десь компенсувати різницю в тарифах і ринковій ціні е/е грошима. Якщо "Енергоатом" починає платити краще, тоді борги на ринку зменшуватимуться. Поки що він краще платити не став", - зауважив Герус.

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Нагадуємо:

Раніше НКРЕКП довелося скасувати рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Президент України Володимир Зеленський назвав його "ганебним та непрофесійним", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішення про підвищення тарифів на воду, назвавши його неприйнятним і не погодженим з урядом, яке йде всупереч із його політикою.

Перед цим з 1 червня було встановлено новий тариф на е/е для населення - до 2,64 грн/кВт-год замість 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год та 1,68 грн/кВт-год за споживання понад цей показник.

А з 1 липня було підвищено прайс-кепи на ринку електроенергії на 40-80% залежно від години постачання. Ціна на ринку "на добу вперед" зросла майже на чверть у липні та продовжила зростання у серпні - порівняно з першою декадою липня на 22%.