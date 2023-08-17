Участники рынка задолжали "Укрэнерго" 59 миллиардов, а госкомпания им – 50 миллиардов

Задолженность участников рынка перед оператором системы передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" достигла 59 млрд грн. При этом долги системного оператора перед участниками рынка составляют 50 млрд грн.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время выступления на заседании Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ, пишет профильное издание ExPro.

"Долг перед "Укрэнерго" на сегодня - 59 млрд, долги НЭК перед участниками рынка - 50 млрд грн. Нам должны 28 млрд на балансирующем рынке... эта задолженность продолжает расти. Также, нам должны за передачу электроэнергии почти 21 млрд грн и 10 млрд грн - за диспетчеризацию", - рассказал Кудрицкий.

По его словам, "Укрэнерго" задолжала на балансирующем рынке 18 млрд грн, еще 26 млрд грн - "Гарантированному покупателю", 3,6 млрд грн - за вспомогательные услуги, 2,5 млрд грн - поставщикам универсальных услуг за электроэнергию с крышных СЭС.

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"За передачу и диспетчеризацию уровень расчетов за передачу и диспетчеризацию 68%, оперативно за август - 40%", - добавил председатель правления "Укрэнерго".

Напомним:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус признал, что повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кэпов на рынке электроэнергии не достигло цели - то есть, не повлияло на улучшение ликвидности рынка, для чего и принимались эти решения.

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Экономическая правда