Через негоду є відключення електроенергії у 4 областях – "Укренерго"

У вівторок, 8 серпня, максимум споживання електроенергії знизився на 4% порівняно з понеділком. Через негоду є відключення у 4 областях, через бойові дії загалом знеструмлено 425 населених пунктів.

Про це заявили в "Укренерго".

Зниження максимуму споживання у держкомпанії пояснюють зменшенням спеки.

"Для енергосистеми це потужність близько 2 теплових енергоблоків, які не довелося додатково включати, що дозволило зекономити ресурси.

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Однак літо триває, помірні температури змінюються високими, і споживання відразу починає зростати. Це створює суттєве навантаження на енергосистему, оскільки через масштабні ремонти на багатьох електростанціях можливість залучати додаткові потужності для покриття високого споживання суттєво обмежена", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Як звітують в держкомпанії, за добу в ремонти виведені декілька теплових енергоблоків. Водночас кілька енергоблоків повернулися в роботу після завершення ремонтів.

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"Тож ситуація з доступними обсягами потужності для покриття споживання суттєво не змінилася. У серпні - найбільша кількість енергоблоків у ремонтах, тому можливості виробництва електроенергії обмежені.

Особливо це відчутно у вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а споживання при цьому найвище і для його покриття доводиться залучати всі доступні теплові та гідроелектростанції", - йдеться у повідомленні.

У середу здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини майже упродовж всієї доби з максимальною потужністю до 350 МВт, а також з 9:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з Молдови до 208 МВт. Експорт відсутній.

"Відновлено частину обладнання на двох підстанціях у південному регіоні. Часткове відновлення обладнання підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами для споживачів. Роботи продовжуються для повного відновлення функціоналу підстанцій", - кажуть в "Укренерго".

Через бойові дії загалом знеструмленими залишаються 425 населених пунктів. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Через негоду є знеструмлення у 43 населених пунктах у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях. Відновлення живлення триває.

Економічна правда