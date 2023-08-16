США вимагають від Ірану припинити продаж безпілотників Росії – ЗМІ

В рамках перемовин щодо "ядерної угоди" США вимагають від Ірану припинити продаж безпілотників Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, наближені до перемовин.

За словами співрозмовників агентства, Адміністрація Байдена піднімала це питання з ісламським режимом на непрямих переговорах (через посередників) у Катарі та Омані цього року. Обговорення відбувалися паралельно з переговорами про обмін ув'язненими, в результаті яких минулого тижня Тегеран перевів чотирьох ірано-американських громадян з в'язниці під домашній арешт.

США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до Росії, які агресор використовує проти України, а також компонентів для безпілотних літальних апаратів.

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Співрозмовник в іранському уряді додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їхнє використання у війні проти України, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що США дотримуються стратегії стримування, тиску і дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, і притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини і "надання безпілотників Росії для її використання у війні проти України".

Учасники переговорів сподіваються, що обидві сторони погодяться на деескалаційні заходи. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран понад 60%, покращити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та пообіцяти не переслідувати американців.

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Зі свого боку, Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати вже запроваджені санкції на продаж нафти.

Вашингтон також дозволить Тегерану отримати доступ до 6 млрд дол заморожених нафтових коштів, що зберігаються в Південній Кореї. Гроші будуть переведені на рахунок в Катарі, де відбуватиметься контроль за тим, чи не будуть вони використані на підсанкційні товари.

Іран хоче, щоб США також переконали європейських союзників послабити тиск на країну. Тегеран побоюється, що Британія, Німеччина і Франція, які у 2015 році підписали "ядерну угоду" 2015 року, можуть спробувати відновити деякі санкції після того, як у жовтні закінчиться термін дії її положень щодо обмеження іранської програми з розробки балістичних ракет.

США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, зокрема щодо Росії, продовжаться в Катарі та Омані.





