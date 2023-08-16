США требуют от Ирана прекратить продажу беспилотников России - СМИ

В рамках переговоров по "ядерной сделке" США требуют от Ирана прекратить продажу беспилотников России.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, приближенные к переговорам.

По словам собеседников агентства, Администрация Байдена поднимала этот вопрос с исламским режимом на косвенных переговорах (через посредников) в Катаре и Омане в этом году. Обсуждения проходили параллельно с переговорами об обмене заключенными, в результате которых на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников в Россию, которые агрессор использует против Украины, а также компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

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Собеседник в иранском правительстве добавил, что Тегеран, который официально отрицает использование своих беспилотников в Украине, неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить их использование в войне против Украины, но Вашингтон хочет "более конкретных шагов".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что США придерживаются стратегии сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, и привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и "предоставление беспилотников России для ее использования в войне против Украины".

Участники переговоров надеются, что обе стороны согласятся на деэскалационные меры. Для Ирана это будет означать согласие не обогащать уран более 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и пообещать не преследовать американцев.

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Со своей стороны, Вашингтон воздержится от введения новых санкций в некоторых сферах, за исключением тех, что касаются прав человека, и не будет строго контролировать уже введенные санкции на продажу нефти.

Вашингтон также позволит Тегерану получить доступ к 6 млрд долл замороженных нефтяных средств, хранящихся в Южной Корее. Деньги будут переведены на счет в Катаре, где будет происходить контроль за тем, не будут ли они использованы на подсанкционные товары.

Иран хочет, чтобы США также убедили европейских союзников ослабить давление на страну. Тегеран опасается, что Великобритания, Германия и Франция, которые в 2015 году подписали "ядерную сделку" 2015 года, могут попытаться восстановить некоторые санкции после того, как в октябре истечет срок действия ее положений по ограничению иранской программы по разработке баллистических ракет.

США и Иран достигли договоренностей по большинству вопросов, но дискуссии, в частности по России, продолжатся в Катаре и Омане.





