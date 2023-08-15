Ядерна програма Ірану має військову спрямованість - розвідслужби країн ЄС

Іран намагається придбати технології, необхідні для військової атомної програми й незабаром, імовірно, матиме змогу випробувати ядерний заряд.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на дані розвідслужб Нідерландів, Швеції, Німеччини та Данії.

Так, служба безпеки Швеції стверджує, що "Іран займається промисловим шпигунством, насамперед у сфері шведських високих технологій і продукції, які можна використовувати в програмі розробки атомної зброї".

Данська національна служба розвідки і безпеки заявляє, що Іран намагався купувати данські розробки і технології, які можуть використовуватися в програмах виробництва озброєнь. Це, зокрема, відбувалося й через треті країни.

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Співробітники Федерального управління із захисту конституції Німеччини також виявили велику кількість свідчень, які вказують на те, що у 2022 році Іран намагався здійснити закупівлі, пов'язані з ядерною програмою.

Згідно з доповідями нідерландських спецслужб, розвиток ситуації вказує на наближення можливості першого ядерного випробування в Ірані. Зокрема, Іран продовжує нарощувати запаси урану, збагаченого до 20% і 60%". Потім цей уран за допомогою центрифуг можна збагатити до 90%, необхідних для атомної зброї.

"Повідомлення європейських розвідслужб вказують на таємні спроби Ірану скоротити час до моменту отримання ядерної зброї шляхом незаконного придбання обладнання та розробок із різних європейських країн. У цих повідомленнях міститься лише частина інформації про зусилля, яких докладає Іран у Європі", - зазначив у коментарі The Jerusalem Post ізраїльський генерал Йоссі Купервассер.

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Нагадуємо:

Іранська влада неодноразово заявляла, що ядерна програма країни має виключно мирний характер.

Водночас про те, що Іран таємно отримує західні технології, відомо давно.

Так, наприклад, в іранських дронах Shahed-136 знайшли компоненти понад 30 європейських та американських компаній - найбільше деталей зі США.