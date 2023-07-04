Всі розділи
Укр / Рус

УЗ тимчасово заборонила перевезення с/г товарів до Угорщини та всіх товарів до Ірану

Вівторок, 4 липня 2023, 16:30

АТ "Укрзалізниця" впроваджує тимчасову заборону на вантажні перевезення аграрної продукції до Угорщини та на всі товари до Ірану.

Про це йдеться у на сайті компанії у розділі "Тимчасові обмеження щодо перевезень".

Так, "Укрзалізниця" запровадила конвенції на вантажні перевезення сільгосптоварів до Угорщини та всі вантажі, що прямують до Ірану.

Зокрема, обмежено перевезення пшениці та меслину, кукурудзи, насіння соняшнику в Угорщину, для перевізника ЗАО "MMV" (MMV Magyar Maganvasut Zrt). Конвенція діятиме з 30 червня до 16 вересня.

Реклама:

Крім того, з 29 червня діє заборона на вантажні перевезення до Ісламської Республіки Іран. Вона стосується всіх вантажів, які прямують з будь-яких країн, і діятиме "до скасування".

Укрзалізниця Угорщина Іран
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Довів свою незамінність: УЗ залишить додатковий поїзд зі столиці в західному напрямку 4 липня 2023, 14:59
Як зупинити розкрадання на залізниці 4 липня 2023, 13:12
Залізна незмінність: чому за девʼять років залізниця не зрушила в напрямку євроінтеграції 3 липня 2023, 08:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті