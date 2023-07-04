УЗ тимчасово заборонила перевезення с/г товарів до Угорщини та всіх товарів до Ірану

АТ "Укрзалізниця" впроваджує тимчасову заборону на вантажні перевезення аграрної продукції до Угорщини та на всі товари до Ірану.

Про це йдеться у на сайті компанії у розділі "Тимчасові обмеження щодо перевезень".

Так, "Укрзалізниця" запровадила конвенції на вантажні перевезення сільгосптоварів до Угорщини та всі вантажі, що прямують до Ірану.

Зокрема, обмежено перевезення пшениці та меслину, кукурудзи, насіння соняшнику в Угорщину, для перевізника ЗАО "MMV" (MMV Magyar Maganvasut Zrt). Конвенція діятиме з 30 червня до 16 вересня.

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Крім того, з 29 червня діє заборона на вантажні перевезення до Ісламської Республіки Іран. Вона стосується всіх вантажів, які прямують з будь-яких країн, і діятиме "до скасування".